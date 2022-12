W Brześciu Kujawskim będzie budowane centrum opiekuńczo-mieszkalne

To będzie kolejna inwestycja w gminie Brześć Kujawski adresowana dla niepełnosprawnych. Tym razem dla dorosłych niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Władzom gminy Brześć Kujawski zależy bowiem na zwiększeniu dostępu do dziennych i całodobowych usług opiekuńczo-mieszkalnych dla tej grupy mieszkańców. Stąd koncepcja wybudowania centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Inwestycja ta zyskała wsparcie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 3 milionów 42 tysięcy 800 złotych.

Budowa i wyposażenie centrum opiekuńczo mieszkalnego ma w założeniu potrwać do 31 grudnia 2024 roku. A 1 stycznia 2025 roku planowane jest otwarcie placówki i przyjęcie uczestników. - Centrum będzie miejscem, gdzie będzie można przebywać zarówno 24 godziny na dobę, jak i tylko w ciągu dnia - mówi burmistrz Tomasz Chymkowski. I dodaje, że w tej drugiej opcji będzie można korzystać z pomocy przez 7 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie. Do tego dojdą usługi rehabilitacyjne i inne świadczenia. Podopieczni centrum otrzymają bowiem pomoc opiekunów, asystentów i specjalistów-psychologa, pedagoga oraz terapeuty zajęciowego.

W pomocy całodobowej, opiekunki będą do pomocy również w nocy. Ponadto gmina Brześć Kujawski ma zapewnić podopiecznym bezpłatny transport z domu do centrum i z powrotem. Wiadomo też, że centrum będzie posiadało teren rekreacyjno - wypoczynkowy, na którym zostanie zbudowana drewniana altana ogrodowa, miejsce na ognisko. Będzie zakątek sensorycznego ogrodu, ścianka wodna, zieleniak do uprawy warzyw, a na na potrzeby rekreacji i wypoczynku podopiecznych zostaną zakupione ławki ogrodowe, meble ogrodowe, różnorodne rośliny. Przy części wejściowej budynku powstanie parking,również z miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Gdzie centrum opiekuńczo-mieszkalne powstanie? Jak powiedział nam Damian Chełminiak, zastępca burmistrza Brześcia Kujawskiego, inwestycja planowana jest w Falborku.