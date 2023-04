Jacek Pasiński i Dariusz Luks poprowadzą polskie reprezentacje w siatkówce na letniej uniwersjadzie w Chinach

– Ta uniwersjada to dobra okazja, aby się odmrozić po trudnych latach, które zaburzyły świat sportu. Będziemy mieli mocne reprezentacje. Panowie w Neapolu zdobyli srebrny medal, który był sukcesem, ale pozostawił pewien niedosyt. Mocno też trzymamy kciuki za siatkarki. Celem pobocznym jest promocja sportu akademickiego, bo każdy zawodnik i każda zawodniczka to fantastyczna wizytówka dla nas i naszych sponsorów. Od uniwersjady zaczynało się wiele karier, jak chociażby Pawła Fajdka, wielokrotnym medalistą. Uniwersjada to na pewno bardzo dobre doświadczenie na rok przed igrzyskami olimpijskimi. Doświadczenie z presją narodową na pewno wszystkim się przyda. Oby było jak najlepsze – mówi Mariusz Walczak, wiceprezes Akademickiego Związku Sportowego. Start reprezentantów Polski w letniej uniwersjadzie w Chengdu wspierać będą strategiczny sponsor AZS – Grupa PZU S.A., Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Z kolei polskie siatkarki wracają na uniwersjadę po dziesięciu latach, bo ostatni raz startowały w 2013 roku, gdy zajęły czwarte miejsce. W Chengdu występować będą w grupie A wraz z Brazylijkami i Tajwankami. – Będziemy starali się, aby proces selekcji był jak najbardziej elitarny i by wybrać najmocniejsze dostępne w danej chwili zawodniczki. Jedziemy do Chin nie po to, aby podróżować, ale po to by grać jak najlepiej i zdobyć jak najlepsze miejsce. Jesteśmy jeszcze w trakcie ustalania makrocyklu, w ramach którego będziemy pracować. Chcemy optymalnie przygotować do tego startu. Siatkówka to nasz sport narodowy i na pewno będziemy bacznie obserwowani. Postaramy się przysporzyć Polakom jak najwięcej radości – mówi Jacek Pasiński.

Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski podkreśla, że start w uniwersjadzie jest kolejnym etapem w szkoleniu siatkarek i siatkarzy. – Dla nas to wielkie wydarzenie, że dwie reprezentacje jadą do Chengdu. Te drużyny będą silne, wielu z tych zawodników i zawodniczek stanowi o sile zespołów w PlusLidze i TAURON Lidze. A pamiętajmy, że dwie polskie drużyny grają w finale Ligi Mistrzów, więc śmiało możemy powiedzieć, że mamy najsilniejszą ligę na świecie. I takie też chcemy wystawić reprezentacje – dodaje Świderski.

To nie koniec polskich drużyn na letniej uniwersjadzie w Chengdu. W turniejach wystąpią również akademickie reprezentacje Polski koszykarek i koszykarzy.