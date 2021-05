Jagoda Łaganowska, zwyciężczyni "MasterChef Junior", uhonorowana przez władze Janikowa. Zobaczcie zdjęcia

"W imieniu Burmistrza Andrzeja Brzezińskiego, całego samorządu lokalnego, społeczności Miasta i Gminy Janikowo oraz własnym składam Tobie ogromne gratulacje za zwycięstwo w 6 edycji programu MasterCeh Junior.

To determinacja, ogromna wiedza i fantazja jaką zaprezentowałaś, doprowadziły Ciebie, do zwycięstwa w tak prestiżowym programie.

Ten sukces jest najlepszą promocją naszej gminy, jaką można sobie wymarzyć.

Życzymy Tobie, abyś zawsze była rozważna, romantyczna, wrażliwa, delikatna oraz perfekcyjna w kuchni.

Rozwijaj kulinarne skrzydła i dąż do wymarzonego celu, jakim będzie własna kamienica z kawiarnią o nazwie "Podniebna".

Burmistrz Janikowa

Andrzej Brzeziński"