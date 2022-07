Jak można przejść szybciej na emeryturę? Trzeba spełnić trzy warunki. Zobacz jakie

Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ustalana jest indywidualnie i nie może być niższa niż najniższa emerytura, aktualnie to 1338,44 zł brutto . Świadczenie to przysługuje do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego lub uzyskania prawa do wcześniejszej emerytury.

- Jeśli nauczyciel stara się o świadczenie kompensacyjne, a pracuje w kilku miejscach, to musi rozwiązać wszystkie swoje stosunki pracy, bez względu na ich charakter i wymiar czasu pracy. Co ważne, po rozwiązaniu stosunku pracy w charakterze nauczyciela, a przed przejściem na świadczenie kompensacyjne, nie może wykonywać żadnej innej pracy. Nie może również prowadzić działalności gospodarczej – wyjaśnia rzeczniczka.

Można sobie jednak dorabiać

Osoby pobierające świadczenie kompensacyjne mogą dorabiać do swojego świadczenia, o ile nie są zatrudnione na umowę o pracę w placówkach określonych w art. 1 Karty Nauczyciela. Jak wyjaśnia Michałek, są to na przykład:

publiczne przedszkola,

szkoły oraz placówki doskonalenia nauczycieli,

zakłady poprawcze,

schroniska dla nieletnich.

W razie podjęcia pracy w tych placówkach nawet na stanowiskach niepedagogicznych, ZUS zawiesi prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego - bez względu na wysokość uzyskiwanego przychodu.

Jeśli natomiast przychód jest z innej pracy lub z działalności, to prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu w zależności od wysokości uzyskanego przychodu.

- Obowiązują tu takie same zasady, co przy emeryturach i rentach - wskazuje rzeczniczka. Aby ZUS nie zmniejszył świadczenia, zarobki nie powinny przekroczyć 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju, czyli od czerwca do sierpnia 4364,70 zł brutto miesięcznie. Natomiast, żeby ZUS nie wstrzymał wypłaty świadczenia, dodatkowy miesięczny przychód nie powinien być wyższy niż 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 8105,80 zł brutto.