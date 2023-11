Jak poradzić sobie z bólem? Poznaj domowe sposoby na ból zębów, pleców czy głowy Kamil Różycki

W obecnych czasach, kiedy to niemal każdy posiada smartfona, w kierunku którego pochyla się nawet kilkaset razy dziennie. Do tego dla wielu praca fizyczna lub ta siedząca skierowana w stronę monitora stanowią ogromne obciążenie dla naszego kręgosłupa. W takich przypadkach, występować mogą sporadyczne lub systematyczne bóle pleców, które znacząco mogą popsuć nam dzień. Wówczas poza tabletkami przeciwbólowymi doskonale sprawdzą się ciepłe i odprężające kąpiele, ale także w nieco bardziej zaawansowanym stadium bólu specjalne plastry rozgrzewające. Pexels.com Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Z bólem jest ogromny problem. Nikt nie lubi go czuć, ba wręcz, gdy on się pojawia, większość z nas wznosi dłonie zaciśnięte w pięść, wykrzykując, dlaczego ja. Jednak gdyby go nie było tego nieprzyjemnego i psującego samopoczucie uczucia, większość z nas nie wiedziałaby, że coś się dzieje.