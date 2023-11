Jak zachęcić do posiadania dzieci? W Wąbrzeźnie inwestują w edukację rodziców i zdrowie niemowlaków

W Wąbrzeźnie właśnie odbyły się pierwsze warsztaty opieki nad dzieckiem, były to zajęcia prezentujące program "Kurs na Dziecko". W pokazowym spotkaniu udział wzięli młodzi rodzice wraz ze swoimi maluchami.

Wąbrzeźno obiera "Kurs na dziecko"

- Ale szukamy dostępnych dla nas rozwiązań i jednym z nich jest innowacyjny w skali kraju projekt sfinansowania młodym rodzicom i osobom spodziewającym się dziecka dostępu do "Kursu na Dziecko", czyli kursu, który ma na celu poprawę jakości życia i poczucia bezpieczeństwa młodych rodzin w Wąbrzeźnie - mówi burmistrz Zygnarowski.

Jak argumentuje Zygnarowski, Wąbrzeźno jest zbyt małym miastem, aby finansować in vitro, nie ma wpływu na poziom opieki medycznej, politykę prorodzinną.

"Kurs na Dziecko" to projekt, którego główną częścią jest platforma internetowa...

- W dzisiejszym świecie, dzięki nowoczesnym technologiom, możemy nawet w małych miasteczkach, takich jak Wąbrzeźno, mieć kontakt z najlepszymi ekspertami medycznymi jeszcze w czasie ciąży, bez potrzeby wychodzenia z domu - mówi Rita Calderaro-Poczmańska, twórczyni platformy Kursnadziecko.pl.

Korzystanie z tel platformy internetowej jest płatne. A miasto Wąbrzeźno postanowiło swoim mieszkańcom spodziewającym się potomstwa i wychowującym małe dzieci, fundować dostęp do tej wiedzy.

- Jestem przekonana, że bezpłatny dostęp dla młodych wąbrzeźnian do tak cennych, eksperckich porad nie tylko lepiej przygotuje ich do wejścia w nową życiową rolę i obniży stres z tym związany, ale przede wszystkim będzie miało silne działanie profilaktyczne, które wyeliminuje ich dalekie wyjazdy do specjalistów dziecięcych, jak również zmniejszy ryzyko wad postawy i innych dysfunkcji u ich dzieci - mówi Rita Calderaro-Poczmańska.