Jakie imprezy i wydarzenia zaplanowano w najbliższym czasie w powiecie chełmińskim?

Jakie imprezy i wydarzenia zaplanowano w najbliższym czasie w Chełmnie i gminach powiatu chełmińskiego? Frytki w Gorzuchowie, bitwa balonowa w Stolnie, a światowe hity - pod chmurką w Lisewie.

Frytki i lemoniada w Gorzuchowie

Z okazji Dnia Frytek w czwartek (13.07.2023) w Gorzuchowie będzie spotkanie dla miłośników frytek. O godz. 18, na placu zabaw, serwowane będą zarówno frytki, jak i pyszna lemoniada.

Wielka bitwa balonowa w Stolnie

Na piątek (14.07.2023) zaplanowano "Wielką bitwę balonową" w Stolnie. To zabawa dla dzieci, która odbędzie się na boisku przy sali wiejskiej. Potrwa od godz. 12 do 14. Organizatorzy proszą o zabranie strojów kąpielowych i ręczników. Po zabawie dla każdego będą gofry.

W Lisewie koncert Backstage Acoustic

W sobotę (15.07.2023) w Lisewie będzie można usłyszeć na żywo największe światowe przeboje. A wszystko za sprawą coverbandu Backstage Acoustic, którego posłuchać będzie można od godz. 20.30 do22. Znani jako półfinaliści Must Be The Music, uczestnicy Mam Talent i X-Factor. Ich repertuar to najbardziej popularne i cenione przeboje muzyczne od lat 70 do dziś. Grają największe hity z pogranicza popu i rocka, Od godz. 18 do północy zaplanowano tu "Chillout na Jordankach". Działał będzie strefa z leżakami, więc możliwy jest wypoczynek przy muzyce i książce. Dostępna będzie budka bookcrossingowa. Nie zabraknie foodtrucków. Na koniec do wspólnej zabawy zaprosi DJ Cacy.

Wybierzcie się na "Spacerek po Chełmnie"

W niedzielę (16.07.203) zaplanowano kolejne bezpłatne wyjście na zwiedzanie z przewodnikiem. Tym razem pod hasłem "Pamięci Małgorzaty Kowalskiej". Będzie to wycieczka rowerowa do Nawry. Trasa: Chełmno - Kijewo Królewskie - Bajerze - Kopalnia Gazu Orlen - Trzebcz - Nawra - Unisław - Płutowo - Brzozowo - Chełmno. Długość trasy liczy około 49 km. Przewodnikiem będzie Sławomir Grabowski. udział jest bezpłatny. Zbiórka - o godz. 11 przed chełmińskim ratuszem.

Wystawa plenerowa przed Muzeum w Chełmnie

Nowa wystawa plenerowa "Nekropolia na Bajkowej Górze. Polskie ślady na cmentarzu w Kijowie" od Instytut Polonika, która poświęcona jest historii mało znanej w Polsce nekropolii, którą sfotografował Norbert Piwowarczyk już jest do obejrzenia w Chełmnie. Składa się na nią 10 plansz wystawionych w plenerze-przed Muzeum Ziemi Chełmińskiej - ze zdjęciami Norberta Piwowarczyka, ilustracjami archiwalnymi i zdjęciami dokumentacyjnymi. Wszystko opatrzone jest merytorycznym komentarzem dra Bartłomieja Gutowskiego, historyka sztuki i inwentaryzacji.

Bezpłatne i kreatywne zajęcia w Unisławiu

W unisławskim GOK-u trwa dyżur CAL - Centrum Aktywności Lokalnej. Można wziąć udział w różnych zajęciach. Program: 19.07 (środa)- kreatywne zajęcia Cudaki pomponiaki część 1; 27.07 (czwartek) - kreatywne zajęcia Cudaki pomponiaki część 2. Zajęcia odbywają się od godz. 16 w budynku GOK w Unisławiu.

Imprezy biegowe w Chełmnie

Biegi na orientację wracają do Chełmna. W dniach 15-16.07.2023 roku w Chełmnie i okolicach odbędą się zawody “Wakacje na orientację”. W ciągu dwóch dni zaplanowane są trzy biegi (klasyczny, sprinterski i średni), w tym jeden unikatowy - na chełmińskiej starówce. Organizatorem zawodów jest “Bydgoszcz na Orientację”. Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Artur Mikiewicz. Program: Sobota (15.07.2023) Godz. 11 – start etapu klasycznego (teren leśnictwa Łunawy)

Godz. 18 – start etapu sprinterskiego (start – “Orlik” przy ul. Aleje 3-go Maja, meta – ul. Grudziądzka 36) Niedziela (16.07.2023) Godz. 10 – finałowy etap na górze św. Wawrzyńca

Godz. 14 – podsumowanie zawodów

Wystawa rzeźb w Bibliotece w Chełmnie

Miejska Biblioteka Publiczna im. Walentego Fiałka w Chełmnie zaprasza na indywidualną wystawę rzeźb: Andrzeja Wykrzykowskiego. Wystawa będzie dostępna do 31 sierpnia br. i jest kolejną z cyklu „Chełmnianie i ich pasje”.

Radosne wakacje z kulturą w Unisławiu

Druga edycja bezpłatnych zajęć wakacyjnych „Akcja Lato”, z podziałem na tygodnie (31 lipca - 4 sierpnia lub 7 sierpnia - 11 sierpnia) dla dzieci z gminy Unisław, odbędzie się w GOK-u. Zajęcia odbywać się w godz. 10.30 – 14. W programie wakacyjnych spotkań, które przebiegać będą pod hasłem „Fabryka Wakacyjnych Pomysłów”, zaplanowano takie atrakcje, jak m.in.: karuzela gier i zabaw, letnie rozgrywki, spotkania przy sztaludze, festiwal kolorów, warsztaty muzyczne oraz wycieczki. Zapisy dzieci, w wieku od 6 lat, przyjmuje GOK w biurze lub pod nr tel. 56 68 68 734. Ilość miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo w zapisach mają dzieci, które nie uczestniczyły w zajęciach w ramach pierwszej części Akcji Lato.

Wakacyjne zajęcia w ChDK

Trwają "Wakacyjne warsztaty z ChDK". Na wszystkie warsztaty obowiązują zapisy poprzez formularz, dostępny na stronie www.chdk.pl, pytania i szczegóły można kierować na adres: [email protected] Co w programie drugiego tygodnia?

17 lipca (poniedziałek) 10-12 – Opowieść o Szewczyku Dratewce i warsztaty budowania domków dla pszczół i owadów – bezpłatnie

12:30 – 14 – AKCJA: STOP KLATKA! warsztaty animacji poklatkowej (1 dzień: temat i scenografia) – bezpłatnie 18 lipca (wtorek) 10-12 – Bajka o gąsienicy, która zamieniła się w motyla i sztuka dot painting (warsztaty plastyczne) – bezpłatnie

12: 30 – 14:30 – AKCJA: STOP KLATKA! warsztaty animacji poklatkowej (2 dzień: zdjęcia i montaż) – bezpłatnie 19 lipca (środa) 10 – 12.30 – Warsztaty modelarskie (wiek: 10-14 lat), 20 zł/ os.

12.30-14.30 – Papieroplastyka i ilustracja – bezpłatnie 20 lipca (czwartek) 10-12 – ChDK pełen zagadek! Misja Kosmiczna - bezpłatne zajęcia skierowane do dzieci w wieku 7-12 lat. Podczas zajęć odbędziemy misję kosmiczną, podczas której uczestnicy poznają zakątki domu kultury, rozwiążą zagadki logiczne oraz dowiedzą się ciekawostek o kosmosie. Na koniec misji każdy uczestnik wykona efektowny eksperyment „lampę lawę”, poznamy pojęcie gęstości cieczy i co ona tak właściwie oznacza.

12.30-14.30 – Wakacyjna Przygoda Minecraft + SLIME - zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat. Przejdziemy wakacyjną wersję mapy, w luźniejsze formie niż na standardowych zajęciach. Podczas zajęć pojawią się zadania z logiki i matematyki. Na koniec każdy wykona własnego SLIME’A (porozmawiamy w trakcie o cieczach Nienewtonowskich), 20 zł/os.

21 lipca (piątek) 10-12 – Domowe spa dla dzieci: świece i mydełka, 15 zł/ os.

12.30-14 – Biżuteria koralikowa, 15 zł/ os. Wiecie o jakiejś imprezie/wydarzeniu - kulturalnym lub sportowym, chcecie je wypromować - napiszcie do nas: [email protected]

Zobaczcie zdjęcia z warsztatów koktajlowych w Kijewie Królewskim

Chełmno pełne muzycznych gwiazd

Ogólnopolski Festiwal Polska od Kuchni zagości w Chełmnie. Jeśli jesteście głodni wrażeń, a do tego uwielbiacie dobrze zjeść, to ten wyjątkowy, niedzielny obiad jest właśnie dla was. Już 23 lipca, od 13, na chełmińskim rynku rozpocznie się wspólna zabawa. Wydarzenie jest współorganizowane z Gminą Miasta Chełmno i Chełmińskim Domem Kultury. Partnerem Festiwalu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wiadomo, nie tylko chlebem człowiek żyje, dlatego Festiwal Polska od Kuchni obfituje we wspaniałe atrakcje z super nagrodami, które ufundowali sponsorzy wydarzenia. Dla smakoszy polecamy Konkurs Kulinarny – największy, niedzielny obiad podczas którego wspólnie skosztujmy tradycyjnych, polskich specjałów. Chyba każdy wie, że nie da się odmówić domowego obiadu, który smakuje jak ten najlepszy, prosto od ukochanej babci. Kobiety zrzeszone w KGW to serce i ostoja polskiej tradycji.

Wyroby rzemieślnicze, tańce, śpiew i emocje to wszystko zobaczycie podczas Konkursu Artystycznego. Na deser zapraszamy na Wybory Miss Wdzięku! Zobaczcie wyjątkowe talenty, niepowtarzalne rękodzieło, poczujcie smak i zapach pysznych, regionalnych potraw na kolorowych stoiskach kobiet z całego województwa kujawsko-pomorskiego! Nie zabraknie również warsztatów kulinarnych które poprowadzą specjalnie dla Was eksperci kuchni regionalnej, gwiazdy polskiej gastronomii i programu "Pytanie na śniadanie": Kuba Steuermark i Kasia Gubała. To miejsce łączy pokolenia i możecie być pewni, że na ogromnej przestrzeni festiwalu każdy znajdzie coś dla siebie. Przygotowano moc atrakcji i niespodzianek dla dzieci i młodzieży. Wisienką na torcie całodniowych atrakcji będzie wieczorny koncert na którym wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej: Skolim, Piękni i Młodzi, Miły Pan, Trubadurzy, Defis, Jan Majewski i wiele innych, którzy już o godz. 20 zaproszą do wspólnej zabawy i tańca. Festiwal został objęty patronatem honorowym wiceprezesa Rady Ministrów - ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Z Gwiazdami - Filip Jaślar - zapowiedź