Jakie imprezy na weekend 13-15 sierpnia 2021 zaplanowano w Chełmnie i okolicy?

Suma odpustowa w farze w Chełmnie

W niedzielę, 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, odpust tytularny parafii pw. Wniebowzięcia NMP. Suma odpustowa w farze połączona z procesją rozpocznie się o godz. 10. Na mszy św. nastąpi poświęcenie ziół, zbóż oraz kwiatów.

„Śniadań na Deptaku” w Chełmnie

Maurycy Chełmiński zagości podczas „Śniadań na Deptaku” w Chełmnie. To cykl spotkań w przestrzeni miasta ze specjalnymi gośćmi, zajmujące się głównie muzyką, malarstwem, filmem, podróżami, kulturą. Gość poprowadzi warsztaty „Reżyseria jednego gestu” 13 sierpnia w Rondzie (od godz. 16 do 18 - grupa 40 plus i od godz. 18 do 20 - grupa 16-40 lat). Z kolei 14 sierpnia, o godz. 12, będzie okazja porozmawiać z nim na ul. Grudziądzkiej. Podsumowaniem będzie projekcja pilotażowego odcinka serialu „Gra o wszystko” (godz. 19, Rondo). Maurycy Chełmiński to pochodzącym z Chełmna filmowiec, absolwent Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w Szkole Filmowej w Łodzi. W praktyce reżyserskiej skupia się na serialach, pracował przy produkcjach fabularnych i serialowych m.in. jako drugi reżyser przy telenoweli „Korona królów”. Rozwija pomysł na serial pod roboczym tytułem „Siostry czasu”. Miłośnik kina klasy B i kina transgresji.