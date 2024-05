Niezwykle ciekawy raport o stanie ludności w naszym województwie przygotował bydgoski Urząd Statystyczny, analizując dane na rok 2023. Wynika z niego, że do 2060 będziemy mocno się postarzejemy, a liczba ludności w regionie będzie spadać na potęgę. Obecnie jest nas niespełna 2 miliony (bez 4 tys.), a to oznacza, że stanowimy 5,3 proc. wszystkich Polaków .

Region bez Bydgoszczy i Grudziądza. Witajcie w 2060

Tylko w porównaniu z poprzednim rokiem liczba mieszkańców województwa zmniejszyła się o pół procenta, co można byłoby porównać do wymazania z mapy miasta wielkości Kruszwicy lub Mogilna (tylko w ciągu jednego roku!).

Spadek liczby ludności w Kujawsko-Pomorskiem był szybszy niż polska średnia o 0,3 proc. Jeśli nie nastąpi cud, już za 16 lat województwo skurczy się o miasto miasto wielkości Torunia (8,8 proc., czyli 175 tys.). Natomiast w 2060 roku (to tyle czasu, ile minęło od początku polskiej transformacji ustrojowej) zniknie populacja, która mogłaby zasiedlić Bydgoszcz i Grudziądz (460 tys. - 22,9 proc.) . Znowu znacznie więcej niż średnia krajowa (17,8 proc.).

107 tys. bydgoszczan mniej

Zarówno w 2040, jak i w 2060 przyrost liczby ludności dotyczyć będzie jedynie tych dwóch powiatów w województwie. W 2060 w powiecie bydgoskim ma mieszkać o 13,2 tys. osób więcej niż obecnie, a w powiecie toruńskim o 11,0 tys. Do tego roku liczba mieszkańców Bydgoszczy spadnie 107 tys. osób, a Torunia – o 47,9 tys.

Ponad połowa "nieprodukcyjnych"

Ludność w wieku poprodukcyjnym (kobiety – 60 lat i więcej, mężczyźni – 65 lat i więcej) w Kujawsko-Pomorskiem to 471,9 tys. osób (23,6 proc. ogółu). Zaledwie w ciągu roku (2022/2023) grupa ta zwiększyła się o 8,1 tys. osób. Odsetek seniorów w ogólnej liczbie ludności województwa wzroście do 29,9 proc. w 2040 i do 36,8 proc. w 2060.