Jakie wydarzenia kulturalne wkrótce w Tucholi i gminach powiatu? Koncerty, wystawy, zabawy

Koncerty, zabawy, imprezy "tylko dla pań", wystawy - co jeszcze w najbliższym czasie w Tucholi i okolicy?

Karnawałowa zabawa w GOK-u w Śliwicach

Gminny Ośrodek Kultury w Śliwicach zaprasza na zabawę karnawałową, która odbędzie się 10 lutego, od godz. 20 do 2. Koszt to 50zł. W cenie jest serwis kawowy. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy - pod nr tel. 579 470 156.

Koncert Leo Pik akustycznie pt. „Powoli wzrastam”

23 lutego, o godz. 18, w Tucholskim Ośrodku Kultury, wystąpi Leo Pik - i pochodzący z Lubiewa. Zaprezentuje m.in. swoje najnowsze kompozycje, które znajdą się na przygotowywanej właśnie płycie. Leo Pik w ubiegłym roku zagrał podczas 64. Dni Borów Tucholskich, jako support przed GROMEE. Jego koncert oczarował publiczność. Wraca do stolicy Borów Tucholskich z kompletnym materiałem muzycznym. Leo Pik to wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, realizator dźwięku - człowiek, dla którego tworzenie muzyki jest sposobem na szczęśliwe życie. Bogactwo jego wewnętrznych przeżyć znajduje odzwierciedlenie w tekstach. A to z kolei sprawia, że każdy ze słuchaczy znajdzie też w nich coś swojego.

Bilety w cenie 25 zł są do nabycia w sekretariacie TOK i na portalu www.biletyna.pl

Pieśniarz Grzegorz Dąbrowski w Cekcynie

25 lutego, o godz. 16, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie, gościł będzie Grzegorz Dąbrowski - pieśniarz, muzyk, gitarzysta, dr Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmujący się antropologią muzyki i sztuki, autor książek, m.in. Pieśniarze na Szewskiej. A to miejsce we Wrocławiu skupiające artystów posługujących się sztuką słowa, muzyki. Ich myślą przewodnią stały się hasła zawarte w logo: prawda, dobro, piękno, kultura i wolność. Grzegorz Dąbrowski to zwycięzca III Przeglądu Pieśniarzy roku 2015. Stworzył kilka zespołów, projektów, takich jak Rejda z Grzechem, Bardziej. Wstęp wolny.

Promocja albumu „Tuchola w obiektywie... Andrzeja Drelicha”

8 lutego, o godz. 17, w Kinie Sokół Tuchola zaplanowano promocję albumu „Tuchola w obiektywie… Andrzeja Drelicha”. O oprawę muzyczną spotkania zadbają Tomasz Kotowski i Dariusz Krygowski.

Parafia Śliwice zaprasza do udziału w Śliwickiej Drodze Krzyżowej

16 lutego, Śliwicka Droga Krzyżowa, rozpocznie się mszą św., o godz.17.30. Po niej nastąpi wyjście na jedną z przygotowanych tras Drogi Krzyżowej ( 3 trasy EDK): Brązowa- błogosławionej rodziny Ulmów – 12 km- 335815; Biała- ks. Erharda Staniszewskiego - 26 km- 240232; Niebieska- Matki Bożej Pocieszenia - 39 km- 170796; Czerwona- św. Katarzyny z Aleksandrii - 42 km- 170819; Błękitna- Szlak Maryjny - 46 km- 180735. Wszystkie trasy są dostępne w aplikacji Traseo, zaczynają się i kończą w Śliwicach (poza Szlakiem Maryjnym Śliwice - Wiele). Są różnorodne (biegną asfaltem, lasem, polami, łąkami oraz w pobliżu rzek i jezior). Zapisy odbędą się po mszy św. przed kościołem w Śliwicach w dniu wyjścia. Wtedy będą też dostępne rozważania. Śliwicka Droga Krzyżowa jest indywidualną praktyką duchową. Organizator nie gwarantuje ubezpieczenia. Osoby niepełnoletnie uczestniczą ŚDK jedynie z opiekunem. Więcej na FB- EDK Śliwice lub pod nr tel. 512327538.

Porozmawiajmy o książce

W Bibliotece Gminnej w Cekcynie zaplanowano spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbędzie się 1 marca, o godz. 16. Będzie okazja porozmawiać o książce "Veronica i pingwiny" Hazel Prior.

Pokażą, co im się w duszy maluje

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego 7 lutego, o godz.17, zaplanowano otwarcie wystawy „PASTELOVE”. To wystawa prac sekcji plastycznej Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi. Na wystawie będzie można zobaczyć prace: Jolanty Bągorskiej, Anny Karnowskiej, Krystyny Karnowskiej, Jolanty Korzuch, Marii Łukaszewicz, Aleksandry Malińskiej, Haliny Misiorny, Haliny Pakowskiej, Grażyny Pawełek, Teresy Szymańskiej, Teresy Ziółtkowskiej oraz Jadwigi Nowackiej.

Dzień Kobiet w sołectwie Pruszcz

Już można zapisywać się na obchody Dnia Kobiet, które zaplanowano na 9 marca, o godz. 20, w świetlicy wiejskiej w Pruszczu. To spotkanie dla pań, na którym zagra DJ Tomek, będzie poczęstunek: przekąski na ciepło i zimno, słodki stół, kawa i herbata. Koszt to 60 złotych. Zapisy prowadzone są do 20 lutego.

Tylko dla kobiet

"Only Ladies" - wydarzenie dedykowane tylko dla kobiet - wiele atrakcji, „męska” obsługa, niespodziewany występ sceniczny, pyszne jedzenie, moc aktywności i konkursów prowadzonych przez DJ-a zaplanowano na 16 marca w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie. Można się zapisywać! Koszt udziału to 50 zł, a w cenie jest kolacja. Organizator zapewnia oprawę muzyczną, a imprezę poprowadzi DJ Pitter.

Wideo 48 drużyn i 3 kraje czyli mistrzostwa świata w nowym wydaniu