Jakie wydarzenia w Chełmnie i okolicy zaplanowano wkrótce?

Już w czwartek (30.03.203) ognisko w Małym Czystem. Od godz. 16 do 20 będzie też okazja skorzystać z kąpieli w bani zewnętrznej z hydromasażem. A wszystko na terenie Plenerowego Centrum Aktywności. Co jeszcze w najbliższych dniach zaplanowano w Chełmnie i gminach powiatu chełmińskiego?

Droga krzyżowa ulicami Chełmna

Droga krzyżowa ulicami miasta odbędzie się w piątek, 31 marca. W tym roku początek nastąpi w farze. Wierni wyruszą po mszy św. wieczornej, czyli około godz. 18.30.

Wielkanocne strojenie drzewek w Chełmnie

31 marca, od godz. 10 do 13, możecie przynieść swoje małe dzieła sztuki na chełmiński rynek i wspólnie z ekipą z ChDK udekorować wybrane drzewo. Możecie też wcześniej dostarczyć swoje ozdoby do ChDK. Główny cel to integracja mieszkańców w różnych grupach wiekowych oraz zaaranżowanie przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie atrakcji dla każdego, kto odwiedzi chełmiński rynek.

Chełmińskie spotkanie miłośników winyla

Jesteście pasjonatami czarnych płyt? Chcielibyście zacząć kolekcjonować winyle, wymienić egzemplarze? A może planujecie zakup odpowiedniego sprzętu? "Ze starej płyty", to nie tylko kupno i sprzedaż, to także możliwość spotkania z kolekcjonerami, wystawcami, miłośnikami czarnych krążków, którzy chętnie opowiedzą Wam na co zwracać uwagę przy zakupie płyt lub jaki odpowiedni sprzęt dobrać do odtwarzania.

„Live at River Plate” czyli zapis rockowej fiesty AC/DC na słynnym stadionie w Buenos Aires w 2009 r. - muzyczną projekcją w ramach Ze starej płyty. VII spotkanie miłośników winyla i nie tylko". Start 1.04, o godz. 17, w Kinoteatrze Rondo. Bilety w cenie: 16/18zł, dostępne również online.

Turniej młodych druhów w Stolnie

I Halowe Mistrzostwa Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych rozpoczną się 1 kwietnia, o godz. 10, w sali sportowej przy Zespole Szkół w Stolnie. Ich organizatorami są: Powiat Chełmiński, Gmina Stolno, KP PSP w Chełmnie, Zarząd Powiatowy ZOSP RP w Chełmnie. Zawody odbędą się pod patronatem starosty chełmińskiego.

I Bieg Terenowy Wałem Wiślanym w Chełmnie

W Chełmnie, na 1 kwietnia zaplanowano I Bieg Terenowy Wałem Wiślanym. Start i meta będą w Ośrodku Wypoczynkowym ZAZ nad Jeziorem. Początek zawodów - o godz. 11. Organizatorami wydarzenia są: Urząd Miasta Chełmna i MLKS Nadwiślanin Chełmno. Start do biegu na dystansie 14,5 km odbędzie się o godz. 11, natomiast do biegu na 6 km - o godz. 11.10. Uczestnicy muszą mieć ukończone 16 lat. Uczestnicy wystartują w kategoriach indywidualnych kobiet i mężczyzn do lat 30 i powyżej lat 30. Puchary dla pierwszych trzech miejsc w klasyfikacjach indywidualnych. Dla najlepszych będą nagrody finansowe - 300 złotych za pierwsze miejsca, 200 złotych za drugie i 100 złotych za trzecie. Nie zabraknie unikatowych medali/gadżetów/koszulek dla wszystkich startujących. Sędzią głównym biegu będzie Józef Welter.

Jarmark Wielkanocny w Chełmnie

Już w niedzielę (2.04.2023) zaplanowano Jarmark Wielkanocny w Chełmnie. Potrwa od godz. 10 do 18. Zaproszono do udziału rękodzielników, artystów, drobnych przedsiębiorców handlowo-usługowych, więc będzie w czym wybierać.

Jarmark Wielkanocny w Stolnie

Gminny Jarmark Wielkanocny w Stolnie zaplanowano na niedzielę, 2 kwietnia, między godz. 11 a 14. Na parkingu przy Urzędzie Gminy w Stolnie będzie okazja zrobić przedświąteczne zakupy u lokalnych wytwórców, rękodzielników. Nie zabraknie swojskiego jedzenia, dekoracji świątecznych czy wielkanocnych palm. O przysmaki zadbają panie z KGW: Obory, Wabcz, Robakowo, Stolno, Cepno, Paparzyn. Zaplanowano degustację żurku na swojskiej białej kiełbasie. Z kolei dla najmłodszych przygotowano poszukiwanie zajęczych niespodzianek i wiele innych atrakcji. O oprawę artystyczną zadba Zespól Tańca Ludowego Kundzia z Chełmna.

Wielkanocne warsztaty w Lisewie

Na 3 kwietnia, od godz. 16 do 18, zaplanowano wielkanocne warsztaty dla dzieci w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lisewie. Będzie to radosny czas tworzenia ozdób wielkanocnych. Na zajęcia obowiązują zapisy - pod nr tel. 721 368 141 lub 56 676 88 52.

Spotkanie z podróżnikiem, Sławomirem Wysockim

Sławomir Wysocki to pochodzący z Krasnegostawu zapalony podróżnik. W 50-letnim życiu zwiedził 70 krajów. Jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej wyjechał zarobkowo do Londynu. Zawodowo zajmuje się inspekcjami i zabezpieczeniami przeciwpożarowymi. Po brexicie zamierzał wrócić do kraju, wiosną 2022 r. planował pozamykać londyńskie kontrakty, jednak gdy Putin zaatakował Ukrainę plany się zmieniły. Od blisko roku Sławomir Wysocki regularnie kursuje na trasie Londyn-Polska-Ukraina, dostarczając żołnierzom, na własnych plecach, sprzęt niezbędny na linii frontu. Kewlarowe hełmy, kamizelki kuloodporne, okulary taktyczne, mundury, buty wojskowe, ciepłe skarpety – krótko mówiąc wozi wszystko, co może zwiększyć ich bezpieczeństwo i dać szansę na obronę. Skąd bierze ten sprzęt? Jak go opłaca? Jak to wszystko się odbywa? Opowie 13 kwietnia na spotkaniu w Kinoteatrze Rondo, o godz. 18.

Spotkanie dziewiarskie w Chełmnie

Czy chcielibyście nauczyć się tworzyć własnoręcznie piękne i niepowtarzalne rzeczy? Wspaniale! UDZIERGANE, czyli warsztat dziewiarski, może być odpowiedzią na tę potrzebę. Jeśli dziergać potrafisz - zabierz swoje druty, szydełka, włóczki i wpadnij 15 kwietnia do Kinoteatru Rondo. A jeśli chcesz się nauczyć - chętnie pomoże i użyczy materiałów ekipa organizatorów. Zajęcia potrwają od godz. 16 do 18.

Wykład dla dzieci w Chełmnie

15 kwietnia, o godz. 10.30, w Kinoteatrze Rondo w Chełmnie odbędą się kolejne wykłady w ramach Uniwersytetu dziecięcego Wyższej Szkoły Gospodarki. Tym razem dzieci będą poznawać świat emocji.

Macarena na chełmińskim rynku

29 kwietnia to dzień, w który każdy powinien wejść tanecznym krokiem, ponieważ przypada wówczas Międzynarodowy Dzień Tańca. Z tej okazji grupy Chełmińskiego Domu Kultury przygotują taneczne pokazy, happening i zaproszą na integrację. Wydarzenie zaplanowano na sobotę, 29 kwietnia, o godz. 12. Zaprezentują się: ZPiT Pomorze, zespoły Mażoretek, M.T. Squad. Tańcem przewodnim dla tegorocznej akcji będzie popularna Macarena. Zatańczyć będzie mógł każdy, organizatorzy z ChDK zapraszają wszystkich do udziału w happeningu. Impreza wystartuje od Bramki Grudziądzkiej i tanecznym krokiem ruszy na chełmiński rynek.