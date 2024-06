Jakub Piotrowski - z Unisławia przez Chemika Bydgoszcz, Wdę Świecie, aż do reprezentacji Polski w piłce nożnej

- Był to bodajże 2011 rok. Kuba grał u nas od 13 do 19 roku życia – wspomina Jerzy Siemieniecki. I od razu przyznaje: - To na początku wcale nie był jakiś wyróżniający się zawodnik. Jednak bardzo ciężko pracował, nigdy nie narzekał, zawsze był chętny do trenowania i grania, zawsze uśmiechnięty. To właśnie ta ciężka praca go wyróżniała. On nie był ogromnym talentem, on wypracował sobie sukces i to miejsce, w którym jest teraz. Założyłem sekcję futsalu w Unisławiu w 2008 roku. W 2011 drużyna, w składzie której grał Kuba i jego brat, zdobyła wicemistrzostwo Polski do U-14. I to był Kuby pierwszy medal.