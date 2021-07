Jakubowa Sztafeta Rowerowa od Brodnicy do Chabska w powiecie mogileńskim. Zdjęcia

Trasa wiodła z Brodnicy, przez Golub-Dobrzyń, Toruń, Gniewkowo, Kruszwicę do Chabska pod Mogilnem. Rowerzyści mogli przejechać całą tę trasę liczącą blisko 200 kilometrów lub pokonać ją na zasadzie sztafety uczestnicząc w odcinku z Brodnicy do Torunia albo z Torunia do Chabska.

Choć trasa imprezy nie była łatwa, zwłaszcza pierwszego dnia, gdzie pokonać trzeba było sporo piaszczystych odcinków, chętnych do udziału w Jakubowej Sztafecie Rowerowej nie brakowało. Każdego dnia na trasę wyruszała ponad setka cyklistów, wśród których nie brakowało przedstawicieli klubów rowerowych m. in. z Kruszwicy, Włocławka, Inowrocławia, Izbicy Kujawskiej, Strzelna oraz turystów indywidualnych.

Na trasie na uczestników czekał posiłek, a na mecie w Chabsku było też turystyczne ognisko i pieczenie kiełbasek. Oczywiście, każdy z uczestników sztafety otrzymał okolicznościowy medal i koszulkę.