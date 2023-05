Jan-Krzysztof Duda samodzielnym liderem warszawskiego turnieju Superbet Rapid & Blitz Poland 2023!

– Jestem pierwszy po trzech dniach, przyznam szczerze, że nawet nie pamiętam dokładnej klasyfikacji, ale chyba prowadzę samodzielnie – mówił na gorąco we wtorkowy wieczór Jan-Krzysztof Duda, który wyprzedza Levona Aroniana, z którym zremisował w ostatniej wtorkowej partii. – Lepiej być nie może, ale oczywiście przed nami jeszcze do rozegrania aż 18 rund szachów błyskawicznych, więc wszystko się może zdarzyć. Wczoraj miałem słabszy moment, dzisiaj było lepiej. Być może pierwsza partia wypadła trochę chwiejnie i końcówka z Levonianem, bo mogłem dużo prościej wyrównać. Ale poza tym moje partie stały dziś na wysokim poziomie, a w Muzeum Polin gra mi się póki co – odpukać – bardzo dobrze. Dlatego optymistycznie podchodzę do nadchodzących blitzów – dodaje.

Kolejny dzień Centrum Konferencyjne w Muzeum Polin jest wypełnione po brzegi kibicami, wszystkie zagraniczne gwiazdy są pod wrażeniem dużego zainteresowania, jakie wzbudził Superbet Rapid & Blitz Poland 2023. Organizację tego jednego z najsilniej w historii obsadzonych turniejów szachowych rozgrywanych w Polsce wspierają zakłady bukmacherskie Superbet. Właśnie dzięki wsparciu sponsorów do Polski po raz kolejny zawitał Garri Kasparow, legenda królewskiej dyscypliny sportu.

– Polska zrobiła olbrzymi progres w hierarchii światowych szachów – podkreśla Garri Kasparow. – Widać, że dotyczy to zarówno profesjonalnej części tej gry, jak i masowej. Zapewne pomaga fakt, że posiadacie wielu dobrych szachistów na czele z graczem klasy światowej – Janem-Krzysztofem Dudą. Obecne sukcesy polskich szachów to rezultat ciągłej pracy, umiejętnego wynajdywania talentów wśród dzieci, swoją rolę odgrywają także wielkie turnieje, jak Superbet Rapid & Blitz Poland 2023. Bez wątpliwości Polska jest w tej chwili w ścisłej czołówce w Europie – mówił Kasparow, który zabrał także głos w sprawie wojny w Ukrainie i dopuszczenia rosyjskich sportowców do udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. – Ukraina musi wygrać i co do tego nie ma żadnej dyskusji ani żadnych wątpliwości – powiedział. – Oczywiście chciałbym, żeby stało się to prędzej niż później, ale mówimy o wojnie, a ona zawsze jest nieprzewidywalna. Nie sądzę, żeby Rosja była w stanie kontynuować tę wojnę dłużej niż do końca przyszłego roku, ponieważ skończą się jej zasoby. Mam jednak nadzieję, że Ukraińcy znajdą sposoby, by doprowadzić Rosję na skraj załamania wcześniej. Jeżeli chodzi o sportowców to sytuacja jest dla mnie bardzo jasna – czarno-biała, jak w moich szachach. Sportowcy z Rosji muszą się zadeklarować, czy stoją po stronie Putina czy wolnego świata. By móc ich dopuścić do międzynarodowej rywalizacji, powinni złożyć specjalne oświadczenie potępiające reżim. Jeśli tego nie zrobią, nie powinni móc startować. Wiem, że wielu z nich ma rodziny w Rosji, ale jak taki kłopot porównać do tego, że każdego dnia giną w Ukrainie cywile, mordowane są dzieci, spadają na ludzi bomby. Dlatego uważam, że sportowcy muszą się opowiedzieć, a nie szukać jakichś wymówek – dodaje.