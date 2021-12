Jarmark bożonarodzeniowy w Kijewie Królewskim. Zobaczcie zdjęcia

Żnin. Co słychać na spornej budowie ulicy 700-lecia? Szef gminnych inwestycji podaje szczegóły [zdjęcia]

Końca robót na odcinku ulicy 700-lecia od Towarowej do skrzyżowania z Potockiego nie widać. Jedyne, na co możemy - póki co - liczyć, to zasypanie dziur...