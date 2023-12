Jarmark św. Mikołaja na Rynku w Grudziądzu. Na straganach można kupić rękodzieło i nie tylko. Zobacz zdjęcia Aleksandra Pasis

Rynek w Grudziądzu zamienia się do niedzieli, 11 grudnia w magiczne miejsce, tętniącym świąteczną atmosferą. Starówkę wypełniły kramy z rękodziełem, ozdobami świątecznymi i regionalnymi przysmakami. Do soboty kramy będą czynne w godz. 10 – 20, a w niedzielę od godz. 10 do 18.