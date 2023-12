Jarmark świąteczny w Bydgoszczy 2023. Tyle kosztują oscypki, grzane wino i karuzele

Uwagę dzieci, oczywiście najbardziej przyciągają atrakcje, które zwyczajowo ustawiane są na skraju Placu Teatralnego. To Karuzela wenecka, karuzela Jumbo, diabelski młyn, mała kolejka Mikołaja, labirynt i fotobudka. Ceny biletów niewiele się różnią od tych, które obowiązywały w ubiegłym roku. I tak, np. za przejazd karuzelą wenecką zapłacimy 15 zł, podczas gdy w ubiegłym roku na tę samą przyjemność wydalibyśmy 10 zł. Tyle samo, bo 20 zł kosztuje przejście magicznym labiryntem Mikołaja. Bilet na koło młyńskie w 2022 roku kosztował 25 zł, czyli też tyle samo, co obecnie.

Retro Jarmark na Wodzie

W piątek 1 grudnia jarmark miał też wyjątkową odsłonę. W ramach Retro Jarmarku na Wodzie w ładowniach stylowej, specjalnie podświetlonej Barki Lemara, czekał świat smaków, elegancji i świątecznych wspomnień z dzieciństwa. To była świetna okazja do zakupu wytworów bydgoskich pracowni, min. biżuterii, świec, ceramiki, ozdób świątecznych, mydła oraz wiele inspiracji na świąteczny prezent. W jednej z ładowni przeniesiemy się do świata retro, by obejrzeć bydgoski skład kolonialny z początków XX wieku oraz tradycyjnie przystrojoną choinkę.

Szyku lat 20-tych i 30-tych, zadawali wystylizowani sprzedawcy. Do tego smak i zapach tradycyjnych, ręcznie robionych - wspomnianych już kołaczy, ale też czekolady z manufaktury słodyczy, kawy oraz grzańca. W sobotę w godz. 17.00 - 18.30 przed Spichrzami nad Brdą, wystąpi sztukmistrz ognia.