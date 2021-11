Jarmarki Bożonarodzeniowe będą w Chełmnie i w Unisławiu

W Chełmnie organizatorem Jarmarku Bożonarodzeniowego jest Chełmiński Dom Kultury. Odbędzie się on na płycie rynku i potrwa od godz. 10 do 20 w sobotę oraz od godz. 10 do 17 w niedzielę.

W Jarmarku mogą brać udział wystawcy: rękodzielnicy, wytwórcy potraw i wyrobów kuchni regionalnych, pszczelarze, rzemieślnicy, malarze, koła gospodyń wiejskich, twórcy ludowi, firmy handlowe i handlowo-usługowe, WTZ, DPS, świetlice środowiskowe, szkoły, i stowarzyszenia twórcze. Mogą też uczestniczyć w nim przedstawiciele firm wystawiający swoje własne stoiska gastronomiczne lub reklamowe. Bardzo pożądane jest oprócz samej prezentacji na stoisku, wykonywanie wyrobów podczas trwania imprezy będącą formą prezentacji rzemiosła lub profesji. Organizatorzy zwracają się też z prośbą do wystawców, aby każdy był ubrany w strój (element stroju) nawiązujący do tematyki świąt Bożonarodzeniowych lub w strój oddający charakter jego stoiska (profesji).