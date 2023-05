Jednostki OSP z Kujawsko-Pomorskiego dofinansowane na ponad 4,2 mln zł. Symboliczne vouchery druhowie odebrali w Żninie

- Wierzę, że te środki zostaną bardzo dobrze wykorzystane na zakup niezbędnego wyposażenia. Ostatnie lata, jeżeli chodzi o wsparcie finansowe z budżetu państwa, były bardzo owocne dla OSP i PSP. To ważne i potrzebne inwestycje

- dodał wojewoda.

Poseł na Sejm RP Ewa Kozanecka podkreśliła podczas uroczystości konieczność bieżącej wymiany sprzętu.

-

Są to rzeczy, które ulegają zniszczeniu i trzeba je na bieżąco wymieniać. Bez sprzętu, umundurowania, wyszkolenia i dobrych samochodów strażacy nie mogą podejmować skutecznych akcji. Naszym obowiązkiem jest, by to wszystko zabezpieczyć