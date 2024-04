Jennifer Grey z "Dirty Dancing" - tak dziś wygląda. W ogóle nie przypomina "Baby" z kultowego filmu lat 80

Wiek i początki kariery Jennifer Grey

Przełomowy moment: "Dirty Dancing" i inne produkcje

Rok 1986 przyniósł Grey przełom w karierze, gdy dostała rolę w filmie "Wolny dzień Ferrisa Buellera". Jednak to rok później, w 1987, przyniósł jej rolę, która na zawsze zapisała się w historii kina - Frances "Baby" Houseman w "Dirty Dancing" . Film ten okazał się nie tylko kinowym hitem, ale także przyniósł Grey nominację do Złotego Globu dla najlepszej aktorki.

Fenomen "Dirty Dancing"

"Dirty Dancing", reżyserowany przez Emile'a Ardolino, okazał się być fenomenem lat 80. Nie tylko prostota jego historii i znakomita gra aktorska przyczyniły się do sukcesu, ale także wspaniała muzyka, w tym hit "She’s Like the Wind" w wykonaniu Patricka Swayze. Film ten do dziś jest uważany za kultowy.