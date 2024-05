Jest decyzja burmistrz Golubia-Dobrzynia Dominiki Piotrowskiej w sprawie funkcjonowania targowiska

- Zdarza mi się bywać na targowisku i widziałam, że sprzedawcy są poza placem handlowym, że na drodze nie jest bezpiecznie. Już w pierwszych dniach pracy podjęłam działania, by ten problem rozwiązać. Rozmawiałam z pracownikami z działu inwestycji, inkasentami i pracownikami gospodarczymi. Uzyskałam informację, że teren trawiasty został utwardzony, jest już możliwość wjazdu na niego i chcę, by to nastąpiło już w najbliższy piątek. Miejscy pracownicy będą pomagać przy efektywnym wykorzystaniu całego terenu targowiska. Wierzę, że to rozwiąże problem. Jeśli podjęte działania okażą się niewystarczające, ponownie pochylimy się nad sprawą, by wypracować rozwiązania satysfakcjonujące i kupujących i sprzedających, gwarantujące komfort i bezpieczeństwo – zapewnia burmistrz Dominika Piotrowska.