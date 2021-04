Jest dokumentacja do budowy obwodnicy łączącej ul. Podgórną z ul. Lidzbarską w Brodnicy, ale trwają negocjacje z rządem i Komisją Europejską

Spłonął budynek gospodarczy w Karbowie. Wstępnie straty oszacowano na ok. 11 tys. zł. Zobaczcie zdjęcia

W czwartek 15 kwietnia od g. 16.25 przy ul. Wąwozowej w Karbowie płonął budynek gospodarczy, w którym znajdowały się trzy skutery, jeden motorower oraz narzędzia warsztatowe, w tym m.in. spawarka, szlifierka, wkrętarka. Wstępnie straty oszacowano na ok. 11 tys. zł. Do kolejnego zdarzenia strażacy z powiatu brodnickiego wyjeżdżali w piątek 16 kwietnia ok. g. 6.