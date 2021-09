Jest przetarg na remont sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie. Na całą inwestycję brakuje pieniędzy

Inwestycja została podzielona na dwa zadania i starostwo zdecydowało o ogłoszeniu dwóch osobnych przetargów.

- Rozbiliśmy to na dwa konkursy, by młodzież mogła jak najszybciej korzystać z sali. Teraz ogłosiliśmy konkurs na remont sali gimnastycznej. Pierwsza wersja wykonania inwestycji była z terminem do końca roku. Jednak po analizach, szczególnie uwagach firm, że to nierealny termin, wydłużyliśmy go do końca lutego. Gdy będziemy mieć gotową dokumentację na boisko wielofunkcyjne, ogłosimy drugi przetarg – wyjaśnia starosta Jarosław Tadych.