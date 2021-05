Joanna Kalenik, edukatorka historyczna, współzałożycielka i prezes Fundacji Brama Epok wzięła udział w programie "Giganci Historii" TVP

Joanna Kalenik, edukatorka historyczna, współzałożycielka i prezes Fundacji Brama Epok wzięła udział w programie "Giganci Historii" Telewizji Polskiej

Joanna Kalenik z Cieląt w gminie Brodnica, która wystąpiła w teleturnieju emitowanym przez Telewizję Polską, w Brodnicy i okolicy znana jest ze swojej działalności jako prezes Fundacji Brama Epok. Jest absolwentką archeologii architektury średniowiecza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, technikiem farmaceutycznym, obecnie kończy kurs edukatorów w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Prywatnie jest mamą trojga dzieci. Chętnie angażuje się w realizację wydarzeń popularyzujących historię. Pomaga także uczniom Szkoły Podstawowej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce w realizacji projektów edukacyjnych, doradzając im, podpowiadając. Uczniowie ci od lutego tworzą projekt w ramach Piątki Pileckiego, organizowany przez Instytut Pileckiego, który dotyczy bohaterów wojennych, czyli także Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Także Joanna Kalenik starała się, niestety bezskutecznie, o pozyskanie grantu na realizację projektu o działaniach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Chciała, aby postać ta była lepiej znana, bo najczęściej znamy tylko jeden jego utwór. - Chciałam rozbudzić zainteresowanie tą osobą - mówi nam Joanna Kalenik. Zatem, gdy w marcu 2021 r. zauważyła w Internecie, że trwa casting do programu "Giganci Historii" TVP, którego odcinek będzie poświęcony poecie Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu i jego pokoleniu, które wchodziło w dorosłość podczas II wojny światowej, wysłała swoje zgłoszenie, zawierające jej życiorys, zdjęcie oraz nagranie. Odzew był pozytywny - jeszcze w marcu Joanna Kalenik wzięła udział w castingu online dotyczącym pokolenia Kolumbów, w tym Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcy. Spośród kilkunastu pytań tylko na dwa odpowiedziała błędnie. Po tym castingu Joanna Kalenik otrzymała zaproszenie na nagranie w studio. Jak się okazało już na miejscu, był to pierwszy odcinek "Gigantów Historii", w którym udział wzięły wyłącznie kobiety. - To był do tej pory bardzo męski teleturniej - podkreśla Joanna Kalenik. Uczestniczki - oprócz mieszkanki powiatu brodnickiego - miały już doświadczenie w teleturniejach. Na przykład Mirosława Obst wcześniej wielokrotnie wygrała teleturniej "Wielka Gra". - Byłam jedyną osobą, która nie miała doświadczenia - mówi Joanna Kalenik.