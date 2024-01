Joanna Krupa - tak teraz mieszka. Gwiazda ma wspaniały dom z tarasem i basen

Kim jest Joanna Krupa?

Joanna Krupa urodziła się 23 kwietnia 1979 w Warszawie. Gdy miała 5 lat wyjechała do Chicago . Potem zamieszkała w Los Angeles. W wieku 13 lat trafiła do szkoły dla modelek. Pojawiła się na okładkach wielu uznanych magazynów modowych.

Joanna Krupa - małżeństwo i dzieci

Co teraz robi Joanna Krupa?

Joanna Krupa - modelka, prezenterka, influencerka - jest teraz w Polsce. Przyleciała, by realizować i promować dwa programy - "Top model" i "Zacznijmy odNowa". "Top Model" wszyscy znają - to program, który pozwala zaistnieć młodym ludziom, amatorom, na profesjonalnych światowych wybiegach mody. Druga propozycja - "Zacznijmy odNowa" - to program o małżonkach z długim stażem, którzy chcą ponownie wprowadzić do związku iskrę i dawną namiętność.