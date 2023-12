Jola i Dariusz z "Sanatorium miłości" mieli fotograficzną sesję z okazji mikołajek. Zobaczcie piękne zdjęcia! [10.12.2023 r.]

To już pewne, że małżonkowie spędzą Boże Narodzenie razem, w Polsce. Uczestnik "Sanatorium miłości" jakiś czas temu zdradził nam, że coraz bardziej dłuży mu się czas oczekiwania na powrót do Polski. Nic dziwnego - tęskni za rodziną. - Jestem aktywna zawodowo, Darek ma jeszcze dwa lata do emerytury, więc musimy przetrwać ten czas. Najważniejsze, że pierwsze wspólne święta Bożego Narodzenia spędzimy razem - mówi Jola.