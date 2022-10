Jubileusz 50-lecia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie. Zasłużeni pracownicy nagrodzeni [zdjęcia]

Plany budowy obiektu sportowego z prawdziwego zdarzenia pojawiły się w drugiej połowie lat 60. Wówczas rozpoczęto prace projektowe i stworzono plan zagospodarowania terenów przy ulicy Sportowej. Miały powstać m.in. dwa boiska do piłki nożnej, boisko do piłki ręcznej, basen, kąpielisko, a także obiekty lekkoatletyczne oraz do gry w tenisa i siatkówkę.

Stadion sportowy został otwarty w 1972 roku. Uroczystość przekazania nowej inwestycji społeczeństwu rozpoczęła się przed gmachem ówczesnego komitetu powiatowego PZPR na Nowym Rynku, skąd wyruszył pochód. Ośrodek, według ówczesnych cen, kosztował 12 mln zł. Pierwszym dyrektorem był Marian Cisowski, a na początku lat 80. funkcję tę objął Jan Szymański, który kierował MOSiR-em aż do 2017 roku.