Jubileuszowa, 25. gala Złotej Setki Pomorza i Kujaw - nagrodziliśmy najlepszych przedsiębiorców w regionie

To był kolejny rok pod znakiem pandemii, dlatego już po raz drugi przyznaliśmy tytuły Lider w dobie pandemii pięciu firmom, które wyróżniały się w walce z COVID-19.

Pizzeria Farfalla, Bydgoszcz - właścicielka pizzerii, pomimo iż sama została dotknięta ograniczeniami, stworzyła akcję „Przybij wirtualną piątkę służbom ratunkowym”. Początkowo umożliwiała ona służbom zaangażowanym w walkę z pandemią zakup obiadu za 5 zł. Dzięki klientom pizzerii akcja zmieniła się w #piątkadlaratownika, klienci dodawali do swoich rachunków 5 zł lub ich wielokrotność z przeznaczeniem na posiłek dla medyków.

Pixel Sp. z o.o., Bydgoszcz - firma zaprojektowała i wyprodukowała urządzenie do dezynfekcji rąk do montażu w pojazdach. Pixel w ciągu 12 miesięcy wyposażył niemal 20 procent wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej w kraju w swoje urządzenia, wprowadzając je do 40 polskich miast.

Mondi Świecie SA, Świecie - firma przekazała w sumie ponad 1,1 mln zł na zakup sprzętu i materiałów medycznych szpitalom w Świeciu, Grudziądzu i Bydgoszczy. Dorzuciła swoją cegiełkę do utworzenia Pracowni Biologii Molekularnej pod potrzeby badań covidowych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 w Bydgoszczy.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mat-Bud Sp.z o.o., Sp.k , Toruń – m.in. wspierali maseczkami, środkami ochrony oraz czystości szpitale, domy dziecka, domy samotnej matki, schroniska dla bezdomnych, szkoły. Firma utrzymała także wsparcie dla wielu sportowców pomimo tego, że nie odbywały się zawody.

Agencja Artystyczna WOLF ART i Inicjatywa Widzialna Ręka, Inowrocław – akcja miała swój początek jako sąsiedzka pomoc organizowana kilka dni po ogłoszeniu epidemii. Pojawiła się facebookowa grupa „Widzialna Ręka Inowrocław”, na której nastąpił natychmiastowy odzew wolontariuszy i ludzi chcących nieść pomoc. Dołączyły też lokalne małe i duże przedsiębiorstwa