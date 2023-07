Jubileuszowy ParkRun w parku na Słodowie we Włocławku. Pobiegli po raz 150. Zobacz zdjęcia

Już po raz 150. w sobotę, 1 lipca 2023 roku, biegacze z Włocławka i regionu wzięli udział w ParkRunie - imprezie odbywającej się jednocześnie na całym świecie. Ideą akcji jest wspólny 5-kilometrowy bieg, marsz lub truchcik w każdą sobotę o godzinie 9 rano. We Włocławku od ponad 3 lat biegacze zbierają się na Słodowie, by wspólnie pokonać pięciokilometrową trasę biegnącą wzdłuż rzeki Zgłowiączki. We Włocławku wiele osób przychodzi z psami.

Dla uczestników sto pięćdziesiątej edycji imprezy w parku na Słodowie we Włocławku organizatorzy przygotowali prezenty, okolicznościowe przypinki oraz słodki poczęstunek.