Już 48 osób ma zarzuty w sprawie działalności klubu Bitcoin w Bydgoszczy

Sprzęt, o którym mowa, to między innymi urządzenia do gier, które - według śledczych poznańskiej prokuratury - miały być urządzane w klubie Bitcoin w Bydgoszczy przy ulicy Jana Pawła II. Z informacji śledczych wynika, że liczba osób, którym postawiono w tej sprawie zarzuty, zwiększyła się. Pierwotnie podejrzanych było 39. Zatrzymania w sprawie działalności klubu miały miejsce jednak nie tylko w Bydgoszczy, ale i w innych miastach na terenie kraju. Anna Marszałek pół roku po wielkiej akcji, jaką policja wspólnie z CBA przeprowadziła przy Jana Pawła II podtrzymuje, że w dalszym ciągu tymczasowe aresztowanie obejmuje osoby z kierownictwa firmy prowadzącej działalność w Bydgoszczy. To, co wiadomo na pewno, to że na pewno postępowanie nie zakończy się przed końcem roku.