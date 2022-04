Już można bez zbędnych formalności wnioskować o tworzenie okazjonalnych kąpielisk

– Dzięki nowelizacji utworzenie okazjonalnego kąpieliska wymaga jedynie złożenia wniosku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do tej pory trzeba było osobno dokonać zgłoszenia wodnoprawnego, a teraz zrobi to gmina. Organizator będzie mógł utworzyć miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli, jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wniesie sprzeciwu w ciągu 30 dni albo wcześniej poinformuje o braku sprzeciwu – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.