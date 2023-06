Już po raz dziesiąty odbył się rodzinny rajd "Cała Kruszwica na rowery". Zobaczcie zdjęcia i video

Po raz pierwszy rajd "Cała Kruszwica na rowery" zorganizowany został w 2012 roku, kiedy to legendarna stolica Polski obchodziła 590. rocznicę nadania praw miejskich. Zapadła wówczas decyzja, że rajdy odbywać się będą zawsze w czerwcu do roku 2022, kiedy to Kruszwica obchodzić będzie 600-lecie otrzymania praw miejskich. Impreza stała się jednak tak popularna, że postanowiono ją kontynuować i obchodzić w ten sposób kolejne kruszwickie lecia, nie tylko te okrągłe.

Tegoroczny rajd był dziesiątym, bo jedna z imprez nie odbyła się ze względu na pandemię koronawirusa. W turystycznym przejeździe rowerowy udział wzięło około 160 cyklistów. Na trasę licząca 25 kilometrów wyruszyli spod siedziby PTTK w Kruszwicy. Celem był zabytkowy wiatrak w miejscowości Chrosno. Tam odbyła się turystyczna biesiada oraz konkursy. Po dobrej zabawie, rowerzyści powrócili do Kruszwicy.