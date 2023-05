Już w piątek rusza druga edycja Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich. Nowicki: To znakomity program!

Przed rokiem w eliminacjach wojewódzkich oraz wielkim finale w Warszawie wystartowało ponad dziesięć tysięcy dzieci. W tym roku frekwencja powinna być jeszcze wyższa, bo program został rozszerzony o biegi przełajowe, a także cykl zajęć dla młodszych dzieci pod hasłem #ZacznijOdLekkiej.

– Uczestnicząc w ubiegłym roku w tej akcji widziałem, że jest bardzo wiele dzieciaków, które mają ochotę, by uprawiać sport. Bardzo się cieszę, że moja lekkoatletyka zabiega to te dzieci i zachęca je do uprawiania właśnie królowej sportu. Imprezy organizowane są dokładnie tak, jak prawdziwe mityngi lekkoatletyczne. To na pewno dla tych dzieciaków fantastyczna sprawa – dodaje Nowicki.

W ramach „Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich 2023” odbędzie się szesnaście eliminacji wojewódzkich – pierwsze już w piątek o godz. 10 na stadionie AWF w Warszawie (12.05, Mazowieckie), a kolejne: w Szczecinie (14.05, Zachodniopomorskie), Krakowie (17.05, Małopolskie), Olsztynie (17.05, Warmińsko-Mazurskie), Bydgoszczy (22.05, Kujawsko-Pomorskie), Rudzie Śląskiej (26.05, Śląskie), Łodzi (26.05, Łódzkie), Słupsku (30.05, Pomorskie), Poznaniu (30.05, Wielkopolskie), Gorzowie Wielkopolskim (1.06, Lubuskie), Kielcach (2.06, Świętokrzyskie), Karpaczu (2.06, Dolnośląskie), Lublinie (6.06, Lubelskie), Stalowej Woli (6.06, Podkarpackie), Białymstoku (6.06, Podlaskie) i Opolu (15.06, Opolskie). W trakcie zawodów eliminacyjnych tworzone będą reprezentacje województw, które 1 września wystąpią w Toruniu w zawodach finałowych.