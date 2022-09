Już za tydzień wielki finał cyklu „Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie”

Finał „Lekkoatletycznych Nadziei Olimpijskich” odbędzie się w dniach 30 września – 1 października na obiektach warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. – Do Warszawy przyjadą najlepsi z najlepszych. Na piątek zaplanowano otwarcie Strefy Młodego Olimpijczyka, a wieczorem spotkanie podczas specjalnego koncertu i uroczystej kolacji grillowej – mówi Sebastian Chmara, wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

– Muszę przyznać, że bycie ambasadorką tego programu to dla mnie wielki powód do dumy. Tysiące dzieciaków dostaje szansę nie tylko rywalizacji, ale też zachwycenia się lekką atletyką w profesjonalnych warunkach, przy świetnej organizacji i na ładnych obiektach. Nie mam żadnych wątpliwości, że „Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie” to bardzo potrzebny program, który w przyszłości po prostu musi zaowocować wychwyceniem kolejnych talentów – mówi Małgorzata Hołub-Kowalik.

Zawody sportowe rozpoczną się w sobotę o godz. 10. Będzie uroczyste zapalenie znicza olimpijskiego oraz prezentacja reprezentacji województw. Zawody potrwają do około godziny 16.00. Zarówno w piątek, jak i sobotę otwarta będzie Strefa Młodego Olimpijczyka, gdzie będzie można sprawdzić się w uproszczonych konkurencjach lekkoatletycznych, a także z wiedzy na temat hymnu RP. Z kolei w sobotę na stanowisku Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych uczestnicy będą mogli wyrobić sobie dokument tożsamości, oczywiście nieformalny, oraz wziąć udział w czerpaniu papieru i konkursach dotyczących PWPW.

Projekt „Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie” realizowany jest przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Cykl imprez współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki, a projekt wspierają Fundacja Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz Fundacja Lotto.