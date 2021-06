Kałdus. Pożar zakładu produkującego biopaliwa. 20 mln zł strat! 35 zastępów w akcji! Zdjęcia

- Przy użyciu sprzętu burzącego wykonano dostęp do budynku - dodaje Tomasz Guzek. - Ratownicy w sprzęcie ochrony układu oddechowego podali cztery prądy wody w natarciu do wewnątrz hali, dwa prądy wody na dach, przygotowano dwa prądy wody w obronie na część magazynową hali. Ze względu na składowane substancje niebezpieczne zadysponowano specjalistyczną grupę chemiczną z Bydgoszczy i kontener ochrony układu oddechowego z Torunia. W trakcie działań ustalono, że pali się rozdzielnia prądu przy laboratorium i pomieszczenie socjalne na antresoli. Pożar rozprzestrzeniał się na pozostałą część hali wewnątrz płyty warstwowej.

- Pożar zlokalizowano i przy użyciu agregatów oddymiających przewietrzono cały budynek - podkreśla Tomasz Guzek. - Za pomocą urządzeń pomiarowych dokonano pomiaru stężeń substancji niebezpiecznych. Urządzenie pomiarowe wskazało od 0,6 do 0,9 PPM dwutlenku siarki. Zlokalizowano małe rozszczelnienie ze zbiornika, w którym składowany był kwas siarkowy około 900L. Zagrożenie zostało usunięte. Do lokalizacji pożaru użyto kamery termowizyjnej. Po całkowitym ugaszeniu pożaru zakończono działania. Miejsce pożaru przekazano właścicielce obiektu z zaleceniem przeglądu instalacji elektrycznej, zabezpieczeniu terenu działań i przed dostępem osób trzecich oraz zakazano wejścia do hali do czasu odbioru przez nadzór budowlany.

Szacunkowe straty to 20 mln złotych, uratowano mienie wartości 5 mln zł. Przypuszczalna przyczyna to zwarcie instalacji elektrycznej.