Potrafi nawet przewidywać kluczowe decyzje

Jak podkreślają naukowcy, AI nie ogranicza się tylko do przewidywań dotyczących długości życia. Potrafi także profilować osobowości oraz przewidywać ich kluczowe życiowe decyzje.

A jednak, choć system cechuje duża precyzja, jego twórcy nie udzielają badanym informacji o spodziewanej dacie śmierci. Uważają, że taka praktyka byłaby nieetyczna i nieodpowiedzialna. Ograniczają się do wskazania prawdopodobieństwa śmierci w różnych sekwencjach czasu.

Płeć, choroby, zarobki...

Pomysł na powiązanie różnych czynników w wyznaczaniu spodziewanej długości życia jest oczywiście stary. Z prostszych algorytmów od dawna korzystają na przykład firmy ubezpieczeniowe. Wiele badań potwierdziło powiązania zjawisk, które wykorzystano w „karmieniu” AI. Na przykład, choroby psychiczne, płeć męska czy praca w specjalistycznych zawodach mogą skrócić życie, podczas gdy role przywódcze czy wyższe zarobki korelują z dłuższym życiem.

Co dalej z Life2vec? Czy aplikacja zostanie udostępniona komercyjnie? Na razie twórcy nie przewidują takiej opcja. Chodzi o to, aby dane nie mogły być wykorzystywane np. przez ubezpieczycieli. W sieci pojawiło się za to wiele aplikacji podszywających się pod Live2vec.