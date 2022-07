Kampania "Bezpieczny przejazd". By zapobiegać wypadkom na przejazdach kolejowych. Akcja policji i kolejarzy na przejeździe w Broniewicach.

Janikowscy dzielnicowi: asp. szt. Krzysztof Filipczak i sierż. szt. Rafał Nieznalski wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei oraz pracownikami Polskich Kolei Państwowych wzięli udział w działaniach na terenie Broniewic. Akcja miała wymiar edukacyjny i profilaktyczny po to, aby zwrócić uwagę na zagrożenia wypadkami na przejazdach kolejowych.

- Kampania społeczna nosi nazwę "Bezpieczny przejazd-Szlaban na ryzyko!" i jest skierowana do uczestników ruchu drogowego. Jak wiadomo co roku dochodzi do poważnych wypadków na przejazdach, w których uczestniczą kierujący pojazdami, rowerzyści oraz piesi. Bagatelizowanie przepisów w tych miejscach, lekceważenie znaku STOP ma często obraz tragedii - przypomina asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy KPP w Inowrocławiu.

By temu zapobiegać i podnosić świadomość, podczas dzisiejszej akcji, służby wręczyły blisko 120 uczestnikom ruchu tematyczne ulotki i informatory. Każdy kto miał okazję dziś przemieszczać się w rejonie prowadzonej akcji przyznawał, że tego typu działania są potrzebne i skłaniają do refleksji, a jest ona bardzo potrzebna.