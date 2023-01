Mniej kolizji, więcej wypadków. Policja podsumowała 2022 rok na drogach powiatu inowrocławskiego

- W 2022 roku na terenie powiatu doszło łącznie do 1887 zdarzeń drogowych, z czego 1773 to kolizje, a 114 to wypadki. W zdarzeniach zginęło 5 osób, w 2021 roku wypadków ze skutkiem śmiertelnym było 7. Z kolei podczas kolizji w 2022 roku ranne zostały 143 osoby, w 2021 roku było ich 103 - relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Inowrocławiu.

Najwięcej wypadków w 2022 roku, bo aż 63, drogówka odnotowała na terenie miasta i gminy Inowrocław. Do 13 doszło na terenie gminy Kruszwica, do 11 w gminie Pakość, do 7 w gminie Gniewkowo, a po 6 miało miejsce na terenie gmin: Janikowo i Złotniki Kujawskie. Ponadto 5 wypadków wydarzyło się w gminie Dąbrowa Biskupia, a 3 w gminie Rojewo.