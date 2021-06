Kampery – jazda ku wolności, bez większych obaw o zarażenie koronawirusem

- Widać było jak intensywnie rozwija się ruch kamperowy. Z powodu epidemii i zamknięcia granic między krajami Unii Europejskiej przyjeżdża znacznie mniej cudzoziemców, jak i naszych rodaków, ale nie mam wątpliwości, że po wszystkim znów będą przyjeżdżać. Kampery to jednak doskonałe rozwiązanie dla osób zwiedzających Europę, często zmieniających miejsce pobytu. A sam nocleg, rzecz oczywista, już na pokładzie własnego, wyposażonego we wszystkie wygody „domu na kółkach” - wyjaśnia Robert Bazela, właściciel „Zimnych Wód”.

Jego przygoda z nomadycznym – jak to określa - trybem życia rozpoczęła się w czasach studenckich, gdy ojciec jego byłej dziewczyny udostępnił mu (choć może bardziej jego córce) skodę octavię. Para pojechała do Grecji, nocując na kempingach, często pod gołym niebem, spotykając się z podróżującymi podobnie jak oni turystami, czy zadeklarowanymi hippisami z niemal całej Europy. Przyjechali różnymi pojazdami, wśród których były nawet stare wozy strażackie zaadaptowane na kampery.

Michał Tazbir przypomina, że w pandemii wzrósł popyt na kampery i to zarówno nowe, jak i z drugiej ręki. Teraz ich po prostu na rynku nie ma, a ceny poszybowały od 30 do 40 procent.

- Poznałem niejako od kuchni czym jest taka przygoda i już wiedziałem, że jest to mój sposób na podróżowanie, moje metafizyczne momenty w życiu. Bo też nigdy nie preferowałem wyjazdów zorganizowanych typu all inclusive. To nie było i nadal nie jest dla mnie - wspomina Piotr Kurek .

- Ucieszyło mnie kiedy syn, dziś już 9-letni, poprosił mnie, abym na urodziny zabrał go na wspólną, męską wyprawę kamperem, a to trzeci z kolei. Nie chciał jak większość jego rówieśników konsoli do gier albo nowego modelu smartfona – kontynuuje pan Piotr.

Zdaniem naszego rozmówcy kamper nie musi być nowy, bo ten sprzęt nie starzeje się tak szybko jak normalnie eksploatowany samochód. Można go traktować jak dobrą, starą łódź. Ale generalnie jest tak, że im starszy samochód, tym młodszy użytkownik.