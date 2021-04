Kandydaci z powiatu golubsko-dobrzyńskiego do tytułu Osobowość Roku w kategorii polityka/społeczność. Zobacz zdjęcia

Pomimo przeciwności losu, wielu wspaniałych ludzi z naszego regionu w minionym roku angażowało się w życie lokalnych społeczności, wyróżniając się dokonaniami w różnych dziedzinach. Pomimo ograniczeń, wiele osób osiągało sukcesy, rozwijało swoją kreatywność i talent oraz pomagało innym znosić trudny czas.

Jest okazja, aby docenić i nagrodzić działalność ludzi kultury i nauki, biznesu, polityki i samorządu oraz tych, którzy działają społecznie i charytatywnie. Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane tytuły OSOBOWOŚĆ ROKU 2020 w wielkim, ogólnopolskim plebiscycie, który województwie kujawsko-pomorskim prowadzą Gazeta Pomorska, Express Bydgoski i Nowości Dziennik Toruński, serwisy www.pomorska.pl, www.expressbydgoski.pl i www.nowosci.com.pl oraz serwisy www.naszemiasto.pl.

Zobacz kandydatów do Tytułu Osobowość Roku w dziedzinie polityka, samorząd, społeczność lokalna z powiatu golubsko-dobrzyńskiego

Głosowanie w miastach i powiatach w pierwszym etapie plebiscytu rozpoczęło się w środę 14 kwietnia i będzie trwało do wtorku 25 maja 2021 roku, do godziny 20:30. Zwycięzcy awansują do wojewódzkiego finału, który rozpocznie się w poniedziałek, 31 maja, i potrwa do wtorku, 8 czerwca. Tego samego dnia zakończy się także głosowanie w wojewódzkiej kategorii Nauka.