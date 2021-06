Kąpielisko nad Jeziorem Sępoleńskim. Sanepid skontrolował jakość wody. Można się kąpać! Zdjęcia

Kąpielisko na Plaży Miejskiej nad Jeziorem Sępoleńskim

Na plaży w Sępólnie bezpieczeństwa plażowiczów do 31 sierpnia od poniedziałku do niedzieli w godz. 11 do 19 pilnować będzie dwóch ratowników. Oprócz możliwości korzystania z wiaty wypoczynkowej, boiska do piłki siatkowej oraz mini parku wodnego i placu zabaw dla najmłodszych, wypoczywający mają do dyspozycji wypożyczalnię sprzętu wodnego. Do odpłatnego wypożyczenia są kajaki, żaglówki, łodzie wiosłowe, łodzie wyposażone w silniki elektryczne, rowery wodne, deski do nauki pływania i leżaki.