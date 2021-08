Kąpielisko w Wąsoszu ma powodzenie. Plażowiczów tłum. A jakie ceny w tym sezonie? [zdjęcia]

Zobacz wideo: Fala upałów jest przeplatana burzami. Na to musisz uważać!

Gdy upał doskwiera złaknieni ochłody i wakacyjnych atrakcji mieszkańcy regionu przyjeżdżają do Wąsosza tłumnie. Przyciąga ich tu m.in. darmowy wstęp na plażę, dobre zaplecze gastronomiczne, a także fakt, że koc rozłożyć można zarówno w pełnym słońcu, jak i w cieniu, bo tuż przy piaszczystej plaży rośnie sporo drzew.

„Temperatura wody 24 stopnie, jakość wody bardzo dobra, pierwsza klasa czystości, zanieczyszczeń brak” - przeczytać można było w ostatnich dniach na tablicy umieszczonej przy pomoście. Jedni plażowicze narzekali, że woda mimo wszystko zimna, inni przeciwnie – cieplutka - chwalili.

Ratownicy mają baczenie do godz. 18

Kąpielisko jest strzeżone. Oprócz łodzi wiosłowej, którą dotąd mieli na stanie ratownicy w Wąsoszu 24 lipca otrzymali dodatkowo do swej dyspozycji łódź motorową „Pelikan” kupioną przez gminę Szubin. W tym sezonie kąpać się można bezpiecznie w Jeziorze Wąsoskim – pod okiem ratowników – w godz. 10-18. W wodze są wydzielone strefy zarówno dla mniej wytrawnych pływaków jak i dla lepiej pływających. Ale i tu trudno zadowolić wszystkich. Ci bardziej wytrawni narzekają, że strefa do pływania wyznaczona została zbyt blisko brzegu. Uważają, że powinna sięgać przynajmniej do końca pomostu.