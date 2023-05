Karatecy z Chełmna wywalczyli medale Mistrzostw Europy w Barcelonie. Zdjęcia

Dwóch chełmnian - dwa medale

- Jeżeli chodzi o przygotowania zawodników do zawodów to ćwiczyliśmy trzy razy w tygodniu- średnio po dwie godziny, a także były specjalne treningi kondycyjne na stadionie. Serdecznie gratuluję moim zawodnikom - mówi Michał Okoński, trener i prezes Chełmińskiego Klubu Kyokushin Karate. - W imieniu chłopaków dedykujemy te osiągnięcie Kindze Lonser, która krótko przed wylotem do Barcelony nagle zachorowała. Kinia była pewną kandydatką do medalu. Dziękuję bardzo rodzicom Filipa i Marcela dziękuję za wsparcie Miastu Chełmno i Starostwu Powiatowemu w Chełmnie. Jeżeli chodzi o przebieg zawodów to trzeba przyznać, że wszystko poszło dość sprawnie. Walki, jak i układy kata, rozgrywane były na pięciu matach tatami. Konkurencje kumite walki stały na wysokim poziomie. Aby dostać się do strefy medalowej trzeba było wygrać minimum dwie czasami trzy, czy nawet cztery walki. Wszystko zależne było ilu zawodników było w poszczególnych kategoriach wagowych i wiekowych.