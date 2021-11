Karolina Gutowska z Chełmna w wyjątkowej sesji zdjęciowej. Zobaczcie zdjęcia

- W CCC pracuję odkąd otworzył się sklep w moim mieście, czyli niespełna dwa lat - mówi Karolina Gutowska. - O konkursie dowiedziałam się od mojej przełożonej. To właśnie ona, wraz z resztą koleżanek z pracy, namówiły mnie do udziału. Wsparciem okazał się również mój chłopak, który pomógł mi wykonać zdjęcie konkursowe.

Jak się okazało, chętnych do wzięcia udziału w akcji było wiele. Wpłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń. Spodobała się między innymi chełmnianka. Każda z wyjątkowych modelek wybranych do sesji na co dzień pracuje pod szyldem CCC w różnych lokalizacjach Polski.

- Nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z taką pracą, więc nie do końca wiedziałam czego się spodziewać - przyznaje pani Karolina. - Współpraca była świetna, a to zasługa wspaniałych ludzi. Po przyjeździe na miejsce sesji od razu sztab ludzi się nami zajął. Dzięki nim wyglądałyśmy jak milion dolarów.