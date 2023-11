"Kartka Wielkiej Mocy 2023". Świąteczna akcja w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu

Akcja "Kartka Wielkiej Mocy" w teatrze w Grudziądzu

Wiele dobra powstało przez kilka minionych tygodni oraz w piątkowy wieczór, podczas finału 7. edycji "Kartki Wielkiej Mocy" w Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu. Dzieci z rodzicami przygotowali prawie dwa tysiące przepięknych kartek świątecznych. Zostaną one przesłane do naszych rodaków mieszkujących Kresy Wschodnie. Część z nich trafi także do pacjentów oddziału dziecięcego Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu.

Podczas wydarzenia w teatrze oprócz warsztatów plastycznych, podczas których powstały kartki były też:

występ Zespołu Wokalnego „Na głosy” NSP 1 w Grudziądzu

i poczęstunek gorącą czekoladą, pachnąca imbirem i goździkiem herbatą, słodkimi wypiekami

Główną organizatorką akcji "Kartka Wielkiej Mocy" jest Marianna Gitner - Sawistowska, plastyk Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu.

Patronat nad wydarzeniem sprawowali poseł na Sejm RP Tomasz Szymański oraz Maciej Glamowski , prezydent Grudziądza.