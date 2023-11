W całym regionie trwa Świąteczna Zbiórka Żywności 2023. Dary przed Bożym Narodzeniem trafią do ubogich

Świąteczna Zbiórka Żywności trwa w dniach 24 i 25 listopada 2023

Rozpoczął się szał przedświątecznych zakupów. Także spożywczych. W ich trakcie, robiąc sprawunki dla siebie, możemy pomóc tym, którzy tego potrzebują.

Okazją jest Świąteczna Zbiórka Żywności. W jej ramach, w sklepach - głównie marketach - dyżurują wolontariusze, którzy namawiają klientów tych placówek do kupienia choćby jednego dodatkowego produktu spożywczego i włożenia go do specjalnego kosza oznaczonego logiem akcji.

Najbardziej pożądane są produkty o długim terminie przydatności do spożycia. Jak np.:

olej,

cukier,

ryż,

konserwy

i słodycze.

W akcji udział biorą markety największych sieci: Biedronka, Lidl, Auchan, Dino, Kaufland, Netto, Carrefour, Stokrotka, Lewiatan, a także sklepy osiedlowe i wiejskie. Pełną listę placówek, w których trwa Świąteczna Zbiórka Żywności znajdziecie TUTAJ