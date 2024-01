Kasia Sokołowska otwarcie o in vitro. Tak teraz wygląda synek jurorki "Top Model" - mamy zdjęcia

Katarzyna Sokołowska - reżyserka pokazów mody, jurorka w programie "Top Model", jest dumną mamą półtorarocznego Ivo Lwa. Chłopiec przyszedł na świat, gdy bizneswoman miała 49 lat. Dziś Kasia Sokołowska otwarcie mówi o in vitro i pokazuje w mediach społecznościowych swojego synka. Jak wyglądają mały Ivo Lew oraz jego rodzice, pokazujemy na slajdach w naszej galerii.

Kasia Sokołowska - życie prywatne i kariera

Katarzyna Sokołowska urodziła się w 1973 roku w Lubartowie. Skończyła 50 lat. Jako kilkulatka była wokalistką w zespole muzyki dawnej Scholares Minores pro Musica Antiqua. Po ukończeniu liceum podjęła studia w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi, gdzie studiowała reżyserię i aktorstwo. W późniejszym czasie studiowała również dziennikarstwo oraz kulturoznawstwo. W trakcie studiów pracowała jako modelka. Pierwszy pokaz mody wyreżyserowała dla studentek projektowania ubioru. Jako reżyserka pokazów mody współpracuje m.in. z duetem projektantów Paprocki & Brzozowski. Od 2013 jest jurorką w polskiej edycji programu typu reality show Top Model. Ma na swoim koncie tytuł Kobiety Roku Glamour 2019 w kategorii biznes. Od 2017 jest związana z przedsiębiorcą Arturem Kozieją, z którym ma syna Ivo Lwa, urodzonego w 2022 roku.

Katarzyna Sokołowska o macierzyństwie i in vitro

Katarzyna Sokołowska w lutym 2023 roku skończyła 50 lat.

W 2022 roku została mamą Ivo Lwa. Chociaż zarówno w ciąży jak i jako świeża mama błyszczała i błyszczy na ściankach i czerwonych dywanach, wciąż znajdą się Ci, którzy krytykują jej decyzję o późnym rodzicielstwie. "Trzeba wiedzieć, kim się jest. Ja nie wchodzę na ten poziom konwersacji, to nie jest mój język. Nie chcę tego słuchać i być tego częścią. Słowa ranią. Ja jestem dojrzała, ale jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy nie umieją poradzić sobie z tym tematem. Chociaż staram się nie zwracać na to uwagi, czasem również mnie to boli" - powiedziała o hejcie.

Przyznała jednocześnie, że synek zafundował jej drugą młodość: "Dziecko jest wyzwaniem, też jeśli chodzi o czynności, których nie robi się już w pewnym wieku. Mój dom to teraz synonim bieganiny i śmiechu. Jest pełny, głośny, zdecydowanie inny niż był kiedyś. Macierzyństwo spowodowało, że moje życie kompletnie zmieniło swój wymiar".

Niedawno na łamach ogólnopolskich portali Kasia Sokołowska podzieliła się decyzją o in vitro:

"W momencie, gdy zdecydowałam się na macierzyństwo, okazało się, że nie jest to proces, który tak szybko można przejść. Stanęliśmy przed wyzwaniem, jakie dotyczy wielu par", zwierzyła się na łamach serwisu kobieta-zdrowie.pl, co zacytowała VIVA. Kasia i jej mąż podjęli decyzję o in vitro:

"W tym okresie nie miałam już czasu na kolejne lata naturalnych prób, dlatego podjęliśmy decyzję o in vitro. Weszłam zatem na kolejną ścieżkę, która również nie była krótka. W tym przypadku mieliśmy wiele prób zakończonych niepowodzeniem, do chwili, w której się udało", zwierzyła się w rozmowie z kobieta-zdrowie.pl., co czytamy na VIVA.pl.

Kasia Sokołowska, jej mąż i synek, tak teraz wyglądają - ZDJĘCIA

Jurorka Top Model - programu emitowanego w TVN, coraz częściej chwali się zdjęciami swojego synka. Fani nie szczędzą komentarzy i pochwał:

"Cała Kasia" - napisał jeden z internautów". Tak wygląda mały Ivo Lew, tak prezentują się w mediach społecznościowych jego rodzice. Pokazujemy ich na zdjęciach w naszej galerii:

Kasia Sokołowska o pracy i domu

- Czuje się Pani doceniona?

"Teraz, ze względu na mojego małego synka, dokonuję innej selekcji, jednak przez wiele lat, dzień i noc pracowałam przy pokazach. Nie miałam dni wolnych, z jednego miejsca jechałam do drugiego. Robiłam dziesiątki produkcji rocznie. Spoglądając wstecz, mam wrażenie, że to wręcz niemożliwe (uśmiech - przyp. red.). To były współprace z największymi projektantami. Ciągle mam propozycje, jestem czynna zawodowo i nadal mnie to 'kręci'" - powiedziała Kasia Sokołowska w jednym z wywiadów.

- Praca w domu to praca na czterech etatach. Czy synek daje Pani złapać głębszy oddech? (uśmiech - przyp. red.)?

"Jest bardzo aktywny (śmiech - przyp. red.) Jest radosnym, szczęśliwym, energetycznym dzieckiem. Cudownie, że mogę być tego codziennym świadkiem i z uśmiechem patrzę w przyszłość, zastanawiając się, kto z niego wyrośnie (uśmiech - przyp. red.)".

- Dostała Pani drugą młodość?

"Zdecydowanie. I obowiązki, których nie robi się już w pewnym wieku. Mój dom to teraz synonim bieganiny i śmiechu. Jest pełny, głośny, zdecydowanie inny, niż był kiedyś. Macierzyństwo sprawiło, że moje życie kompletnie zmieniło swój wymiar". - Kiedy mówi Pani o rodzinie, ciągle się uśmiecha.

"Macierzyństwo jest jak życie, czasami jest śmiech, innym razem leją się łzy, a ja biorę wszystkie te momenty w pakiecie. Dziecko miewa czasami zły humor, płacze, coś go boli. To część niego, która również bardzo mnie wzrusza! To młody człowiek ze swoim własnym charakterem, coraz bardziej wyrazistym". - Co ładuje Pani baterie?

"Kiedyś to były podróże. Przez lata, w przerwach w mojej intensywnej, przynajmniej dwa miesiące w roku przeznaczałam na wycieczki i na ogół nie leżałam wtedy pod palmą. Teraz to się zmieniło, chociaż nadal chcę poznawać świat i próbuję pokazać go również mojego synkowi. Czasami muszę pobyć też sama ze sobą. Nie zawsze musimy mieć wokół siebie gigantyczną grupę ludzi, a nie wszystko co robimy w życiu, musi być "wybuchem na słońcu". Przyjemności można czerpać z małych rzeczy. Na tym się teraz skupiam". (AKPA)

