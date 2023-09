Katarzyna Figura - tyle ma lat. Tak się zmieniała gwiazda polskiego kina

Aktorka ma na swoim koncie m.in. Złote Lwy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za role w filmach "Ajlawju" i "Ubu król", Polską Nagrodą Filmową ORŁY za główną rolę kobiecą w filmie "Żurek". Najnowsza produkcja z udziałem Katarzyny Figury „Chrzciny” trafi do kin 18 listopada.

Katarzyna Figura ma 61 lat

Katarzyna Figura - życie prywatne i dzieci

Katarzyna Figura - nowy film "Chrzciny"

Najnowszy film z udziałem Katarzyny Figury "Chrzciny" w reżyserii Jakuba Skoczenia trafi do kin 18 listopada 2022 roku. Bohaterka grana przez Katarzynę Figurę - Marianna - postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość, czyli chrzciny najmłodszego wnuka, by pojednać swoje skłócone od lat dzieci. Aby do tego doprowadzić, jest gotowa na wszystko…