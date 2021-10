Katarzyna Nosowska przyjeżdża do Grudziądza, ale nie na koncert tylko wieczór autorski

Katarzyna Nosowska – wybitna tekściarka, wokalistka, osobowość, artystka. Jednak, trzeba przyznać, że kłopotliwe jest przedstawianie Katarzyny Nosowskiej w kilku zdaniach, bo to Artystka, która musi wynajmować sporych rozmiarów magazyn, by pomieścić wszystkie statuetki i dyplomy dla najlepszej polskiej wokalistki i autorki tekstów. Jak to możliwe, że tak skromna, unikająca tłumów dziewczyna zdominowała naszą scenę? Odpowiedź jest prosta: talent i pracowitość. Gdy tylko Hey ma wolne, Nosowska solo – choć zawsze ze znakomitymi partnerami, penetruje krainy, w które z macierzystym zespołem się nie zapuszcza. Ostatnia solowa płyta BASTA, wydana w 2018 roku szybko pokryła się złotem i uhonorowana została Fryderykiem.

Ostatnio eksploruje też sfery spoza świata muzycznego. Od kilku lat bardzo aktywnie działa na Instagramie, gdzie mówi o życiu, show-biznesie, celebrytach, współczesnych snobizmach, fobiach i modach. Prosto, zwięźle, szczerze, szalenie błyskotliwie i dowcipnie. Cykl filmików „A ja żem jej powiedziała…” stał się inspiracją do książki o tym samym tytule, która stała się bestsellerem roku 2018. Jesienią 2020 roku premierę miała druga książka Katarzyny Nosowskiej „Powrót z Bambuko”, która już w przedsprzedaży biła rekordy popularności. To książka, która pobudza szare komórki, sumienie i „mięśnie śmiechowe”.