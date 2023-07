Kibice na meczu Zooleszcz GKM Grudziądz ze Stalą Gorzów. Zobaczcie zdjęcia z trybun!

Ekipa Zooleszcz GKM bardzo mobilizowała się na ten mecz, bo ważą się losy awansu do rundy play off. 'Jeszcze niedawno wydawało się, że grudziądzanie wreszcie wjadą do drugiej rundy sezonu, ale ostatnie tygodnie nie układały się po myśli GKM. W tabeli grudziądzan wyprzedziła Unia Leszno, która jako pierwsza w tym sezonie pokonała Spartę Wrocław.

Grudziądzanie planowali odpowiedzieć u siebie - pokonać Stal Gorzów, a może i zgarnąć bonus. Nic z tego nie wyszło. To goście byli lepiej spasowani i skuteczniejsi na torze przy Hallera.

ZOOLESZCZ GKM GRUDZIĄDZ - STAL GORZÓW. ZDJĘCIA KIBICÓW: